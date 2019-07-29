抱腦麻女兒越過終點線…全體歡呼打氣　學校要求母親離場

▲母親帶著身障女兒一同出席活動，卻被校方要求離開。（圖／示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

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英國一所小學女學生塔米（Tammy）患有腦性麻痺，無法獨立行走，今年她出席校方運動會，藉由母親琳恩（Lynn Harrison）幫助下越過跑道終點線，當時氣氛相當熱絡，許多人都在替她打氣。然而，學校人員隨後卻要求琳恩離開，聲稱此舉違反「兒童保護規範」。

《太陽報》報導，琳恩曾告知校方，她希望能抱著女兒通過終點線，事實上她去年就做過相同的事，沒想到這次卻遭拒絕，「他們跟我說，由於保險以及兒童保護原因，我無法協助女兒，所以很顯然我想知道她要怎麼參加。」這名氣憤的母親認為，學校是在歧視塔米。

琳恩去年協助女兒出席運動會，一邊抱著孩子完成比賽，校方今年則認為應該由小幫手推著塔米的輪椅，慢慢前往至終點線。對此，琳恩認為這個做法不夠完善，女兒坐在輪椅時，其他同學卻在跑步，若是能夠經由協助而起身，反而有機會活動身體，也符合運動會的精神。

該名母親還是堅持決定照著她想要的方式協助孩子，「她是我的女兒，需要我的幫助，所有小孩都參加了，她卻沒有。」塔米最後通過終點線，許多人都在尖叫、歡呼，她的臉上也出現笑容。

琳恩雖然協助孩子參與比賽，一名校方人員隨後卻請求她離開，「她不斷要求，但我說不，我不會離開，我會待在這邊幫助女兒。」塔米得知情況後相當沮喪，她以為自己跟同儕沒有分別，卻還是會面臨類似的困境。

據了解，學校人員短缺時，曾在午餐期間致電琳恩，詢問她是否能前來協助塔米如廁。因此，琳恩認為當她有需求時，校方卻無法體諒她的心情。

校方表示，如果家長對於學校程序感到不滿，就會有相對方式來解決問題，不過沒有收到非正式或正式的投訴；學校非常關心塔米的福祉，絕對無意要讓她感到沮喪。