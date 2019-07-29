失速輪胎滾上安全島擊中吉普車　她目睹「爆炸」嚇壞：以為死定了

▲輪胎竟然滾上安全島，下一秒造成車禍。（圖／翻攝自Instagram／iamtaiboogie）

記者李振慧／綜合報導

請繼續往下閱讀...

美國紐澤西州日前發生一起離奇車禍，一名駕駛在高速公路開車時，意外發現一顆快速滾動的輪胎，只見滾動的輪胎幾乎與其他快速行駛車輛幾乎平行，結果又突然跳上安全島，正好擊中一輛經過車輛，造成嚴重車禍。

從影片中可看到，一名司機的行車紀錄器剛好拍到，高速公路上有一顆快速滾動的輪胎，雖然一度與拍攝車輛平行，後來卻「超車」突然滾上安全島，結果在安全島上跳了好一會，下一秒就擊中對向車道一輛吉普車，驚險場面看起來宛如電影場景，在網路上吸引8萬多人次觀看。

慘被擊中的車主賴斯(John Rice)表示，當時妻子開著車載著3名孩子，他則開車跟在後面，「我看到那顆輪胎時心想，『拜託不要打到妻子和3個小孩，拜託不要打到他們』」，結果輪胎只是擦到妻子車輛的尾部，反而朝他直直衝過來。

輪胎撞上車輛時傳出「爆炸」聲，讓賴斯的妻子艾利森(Allison Rice)第一時間以為對方遭遇不測，「我立即以為他已經死了」，幸好只是撞擊力導致安全氣囊爆開，賴斯受了點小傷沒有大礙。當地警方目前正在調查輪胎的來源。

Incredible video shows a runaway truck tire rolling down route 440 in Edison NJ when it collided head on with a Jeep Wrangler driven by off-Duty cop John Rice! He walked away with a couple of bruises. #MoparOrNoCar #MoparChat pic.twitter.com/RQqVL0w5af