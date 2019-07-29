Dior的AirPods保護套好美！經典緹花＋頂級小牛皮　扣到手袋上變最奢華配件

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雖然Apple的產品銷量沒有以往優秀，但購買Apple的好處在於周邊商品好買，幾乎各大精品、平價品牌等都會推出，其目的都是為了這塊巨大的3C市場。日前，國際精品Dior便為AirPods帶來超奢華的頂級保護套，並且要價不斐，下面就一起來看看吧！

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▲Dior推出的頂級小牛皮保護套。（圖／翻攝自Dior）

由Dior帶來的頂級保護套共有2款，其一為經典的Oblique緹花系列，另一個則為新推出的小牛皮材質。首先，經典Oblique緹花系列，以類似零錢包的拉鍊設計打造，並且賦予皮革拉環方便攜帶；而新推出的小牛皮材質保護套，則是以頂級小牛皮革搭配刻有「DIOR」字樣的銀色扣環為主，顏色有灰色、粉紅色與黑色可選擇。

▲經典的Oblique緹花系列保護套。（圖／翻攝自Dior）

▲選用頂級小牛皮革，並搭配刻有「DIOR」字樣的銀色扣環。（圖／翻攝自Dior）

▲左邊為粉色、右邊為灰色。（圖／翻攝自Dior）

Dior帶來的2款AirPods保護套，目前都已經上市，頂級小牛皮系列可到櫃上詢問價格並購買，經典Oblique緹花系列目前只有英國官網可購買，售價為英鎊260元（約台幣10,400元）

此外，3C品牌CASETiFY與《精靈寶可夢》聯名推出的AirPods保護套，同樣值得大家收藏，其中，此次的主題為「Pokédex」，是以第一代的《精靈寶可夢》角色為主打設計，其中，CASETiFY採用透明的材質打造AirPods保護套，並於上方分別置入眾多角色以及皮卡丘，有興趣的朋友，目前都可以於CASETiFY官網登記等待購買哦！

▲CASETiFY X《精靈寶可夢》推出的角色AirPods保護套。（圖／翻攝自IG@casetify）

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