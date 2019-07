HOT・Stuff／迪麗熱巴、唐嫣收七夕禮　上衣寫「一眼瞬間」情詩讓人秒醉

▲(左起)迪麗熱巴、唐嫣搶先詮釋七夕限定系列精品。



記者張妤瑄/專題報導 圖/各品牌提供

七夕情人節就在下周(8/7),各大精品今年不約而同以經典的情人節元素為發想,愛心、LOVE、紅唇等,讓愛侶們透過時尚配件就能大聲說出滿滿愛意。楊冪、迪麗熱巴、唐嫣、Angelababy等人全都搶先詮釋,紅心、金心上身,時尚度破表。

請繼續往下閱讀...

▲Angelababy身為DIOR品牌大使,七夕限定系列自然也早早就穿上身。(圖/翻攝DIOR微博)



俏皮愛心

別於能想像到的紅心元素,義大利精品VERSACE(凡賽斯)使用「金色」為主軸,除了有金色大愛心之外,還搭配梅杜莎金屬釦,呼應品牌的奢華印象,系列包含耳環、手鍊、髮夾等,絕對是日後能常戴的搶眼配件。

▲(左起)迪麗熱巴、楊冪配戴VERSACE七夕系列配件。



▲金屬愛心造型耳環(NT$12,000元)、手鍊(NT$13,000元)。



▲彩色愛心水晶鑲嵌T-Shirt(NT$18,000元)、Icon彩色愛心水晶鑲嵌鍊帶包(NT$91,000元)。



直白說LOVE

說到情人節最經典的當然就是直白的「LOVE」單字,對VALENTINO(范倫鐵諾)來說是超好發揮的主題,融合品牌經典V Logo,寫出LOVE的同時也有簽名意味,從V RING包款系列到皮革手環、棒球帽等通通推出,選擇性超多。

▲唐嫣早早把VALENTINO七夕限定系列全穿了。



▲VALENTINO七夕限定系列腰包。



其中更有寫上情詩的單品,取自詩人Mustafa The Poet的浪漫情詩「In your eyes I can see an eternity」(一眼瞬間,一念永恆),企圖讓收禮的人直接醉了。

▲VALENTINO七夕限定系列寫有情詩,相當浪漫。



VERSACE把LOVE的一個個字母變成粉色水鑽,放上皮手鍊或是金屬鍊上,亦或者放上髮夾,在妳身上放了滿滿的愛。

▲Love粉紅水鑽皮革手環(NT$15,500元)、Love 粉紅水鑽造型手鍊(NT$14,000元)。



▲梅杜莎金屬愛心造型髮夾(NT$8,500元)、Love水鑽造型髮夾 (NT$12,000元)。



DIOR(迪奧)的Oui輕珠寶系列,珠寶創意總監Victoire de Castellane當年接棒時靠著這系列打出一手好牌,時逢入主20週年之際,這回用法文「Je t'aime」(我愛你)、「Toi Moi」(你和我)兩組語彙表白炙熱愛情。

▲OUI輕珠寶系列用法文說愛,更加浪漫。



▲Oui Je t'aime 玫瑰金鑲紅寶石不對稱耳環(NT$61,500元)。



▲Oui Toi Moi黃K金鑲鑽戒指(NT$65,500元)。



英國包袋女王LULU GUINNESS,設計總是充滿樂趣,七夕她獻上賓果遊戲托特包,將「LOVE」字樣嵌入包面,讓七夕情人節限定款不墨守成規,反而充滿樂趣。

▲BINGO、LOVE托特包(NT$11800元)。



►►看更多時尚資訊分享,快來下載星光雲App