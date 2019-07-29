脫歐後醫療產業將有破千億元空缺　英醫療機構：政府要準備好

▲英國脫歐可能引發一系列問題，其中醫療產業也將大受影響。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

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根據一份最新的統計資料，醫生與護士這兩個職業對歐盟經濟來說是不可或缺的角色。過去五年，他們總共創造了30億歐元（約1020億台幣）的價值。但是隨著英國脫歐的進行，未來這類技術性勞工進到英國難度可能會提高。

醫療機構Medbelle表示，這5年共30億歐元的總額裡，每年平均會包含1萬1000位醫生與3萬1000名護士所繳交的稅金和訓練英國專業人員的花費。Medbelle執行長柯柏（Daniel Kolb）說，「每個英國醫療產業的從業人員都知道國外專業醫療人員的重要性，因為他們可以帶來大量的經驗，知識與幫助。」

▲Medbelle是一家英國的數位醫療機構，針對脫歐可能對產業造成的影響表達疑慮。（圖／翻攝自twitter／Medbelle）

除了上述的幫助之外，多數人會忽略外來醫療人員對英國政府財政上的幫助。柯柏進一步表示，「政府如果要自己培養這些醫療人才，額外支出會非常驚人。根據統計，要是2014到2018的所有醫療人員都由自己培養，政府要多花16億歐元（544億元台幣）」

根據經濟合作暨發展組織（OECD）的資料，Medbelle公司指出，如果脫歐之後技術勞工無法流入，會有1萬1159位醫師短缺，要花超過4億2000萬歐元（約144億台幣）培養，而3萬302位護士的部分，則需要超過12億歐元（約408億台幣）

柯柏表示，「我希望這些數據足以彰顯外國勞工對於醫療產業的重要，並籲請當權者準備對醫療產業投入更多資金。」對此，英國衛生部發言人表示，「歐盟的醫師與護士對英國醫療產業非常重要，希望這些人在英國脫歐後可以繼續留下。我們目前正採取措施確保醫療照護產業的順利運行，並有足夠的人員提供高品質服務給當地人。」