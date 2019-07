最小死者年僅6歲！加州「大蒜節」槍擊釀4死　嫌犯中彈亡…還有同夥在逃

▲遊客在警方護送下離開現場。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州吉爾羅伊(Gilroy)警察局長史密斯(Scot Smithee)28日下午證實,「大蒜節」槍擊案的其中一名槍手已經死亡,還有另外3人不治,最小的罹難者年僅6歲,還有15人受傷送醫。目前警方正全力追查另一名同夥下落。史密斯表示,槍手疑似越過停車場與會場中間的小溪,破壞圍欄之後進入活動現場掃射,身亡的槍手是在與警方對峙時中彈。

加州吉爾羅伊大蒜節(Gilroy Garlic Festival)28日傍晚6點半驚傳槍響,根據目擊者朱利薩(Julissa Contreras)表示,她看到一名年約30至35歲的白人男子,手拿著步槍射擊,「他拿著步槍朝群眾來回掃射,沒有特別針對任何人。」這場槍擊案截至目前,包含其中一名槍手在內,共造成4人死亡15人受傷。

This is Steven Romero, 6 yrs old killed in today’s shooting at the Gilroy Garlic Festival. His mother and other family members were also injured in today’s shooting, being treated at the same hospital via @janellewang @nbcbayarea pic.twitter.com/0HWkktGlq4

根據《NBC11》電視台報導,年紀最小的死者年僅6歲,他的母親與奶奶同樣在意外中受傷,但目前沒有生命危險。史密斯指出,警方在槍案爆發後隨即抵達現場,並與槍手展開槍戰,「其中一名槍手已經身亡,但根據目擊者的描述,或許還有另一名同夥,目前下落不明,無法證實有沒有參與。」

史密斯未提供任何關於作案動機的細節,不過警方會持續封鎖現場,並尋找另一名可疑槍手的下落,聯邦調查局(FBI)也已到場協助調查。57歲的目擊者東尼(Tony Porrovecchio)指出,當時在主舞台上,一組樂團正在表演最後一首歌,草地上聚集著非常多人,接著他聽到爆炸聲,「我以為是哪個笨蛋在放煙火,結果我看到一個穿著綠衣的男子拿著槍朝這裡走來,我立刻開始逃跑。」

▲事發近5小時後警方舉行記者會說明案情。(圖/達志影像/美聯社)



許多遊客躲在木桌或是貨車上,或是在逃跑時跌倒受傷,有2名躲在拖車中的女性中彈,現場工作人員利用高爾夫球車將傷者載離。16歲的傷者門多薩(Mark Mendoza)當時正與家人在木桌上吃飯,槍案發生時他12歲的堂弟腿部中彈,門多薩說,「槍手就在兒童遊樂區附近開槍,當時那裡非常多小孩。」

加州吉爾羅伊大蒜節(Gilroy Garlic Festival)約在每年七月底舉行,是吉爾羅伊是年度重要節日,遊客可以品嘗大蒜美食、參加大蒜料理競賽,現場會有近百商家設攤,主要目的是替當地學校、慈善機構與非營利組織募集資金。

DEVELOPING: Authorities confirm shooting at California garlic festival. No word on how many have been shot or the conditions of the victims. https://t.co/ASagou6cIp



Our @abcWNN will have the latest early Monday morning. pic.twitter.com/YwPkmUwXiB