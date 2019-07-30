996系列限量聯名來囉！New Balance X 6家日本潮牌鞋款，今天開搶

編輯／Duke 圖／品牌提供

自NB（New Balance）找來余文樂當代言人後動作頻頻，除了與New Era、Engineered Garments聯名以外，最近也找來atmos、Mita Sneaker、BEAMS、United Arrows、N.Hoolywood、nonnative等6家日本品牌合作，以滿滿的細節與搶眼色調推出996系列限量設計款，並且只在特定店點開賣，下面一起來看看。

1.atmos X New Balance CM996ATN

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由日本球鞋店元老atmos設計的鞋款，採用繽紛色系打造，並以大量的綠色、藍色、粉色凸顯夏季的感覺，其中，更以不對稱的設計為最大亮點，預計將於8／3在New Balance敦化概念店發售，售價為台幣4,950元。

2. Mita Sneaker X New Balance CM996MIG

位居東京上野的球鞋名店Mita Sneaker，以條紋設計為主打，並汲取東京澀谷區人行道的模樣，而內側的綠色「N」字Logo則為紅綠燈的號誌顏色，預計將於8／3在New Balance敦化概念店發售，售價為台幣4,950元。

3. BEAMS X New Balance CM996BPA

BEAMS設計的這款996概念來自1970年代，材質以麂皮結合皮革為主，並搭配著大地色調，所以整體會以復古風格呈現，預計將於8／3在BEAMS Taiwan發售，售價為台幣4,950元。

4. United Arrows X New Balance CM996UAA

United Arrows與BEAMS一樣，是來自日本的選貨店，而United Arrows所打造的996鞋款，以百搭與質感並重的方向設計，其材質則選用皮革，並於後跟注入麂皮面料，預計將於8／3在United Arrows Taiwan發售，售價為台幣4,950元。

5. N.Hoolywood X New Balance CM996NHB

N.Hoolywood設計的這款996擁有滿滿的細節，其設計以996與New Balance字樣為主打，並用於鞋頭、鞋跟與鞋帶上，而配色則以墨灰色搭配奶油黃中底，凸顯濃厚的復古感，預計將於8／3在New Balance敦化概念店發售，售價為台幣5,950元。

6. nonnative X New Balance CM996NNS

以復古跑鞋為靈感的nonnative 996聯名鞋款，其色調的淺灰色汲取自人行道的水泥灰，並用黑色於中底與後跟進行點綴，而鞋面材質則以麂皮與網布為主，預計將於8／3在New Balance敦化概念店發售，售價為台幣5,750元。

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