1顆地球當成1.75顆使用　生態越界日再破紀錄提前到來

愛護地球人人有責,環境保護的議題是各國都在提倡的,根據全球生態足跡網絡(GFN)報告顯示,「生態越界日」(Earth Overshoot Day)將提前到來,過去20年提前2兩個月到來,今年將打破紀錄,於7月29日提前3個月到來。

加州奧克蘭的(Oakland)的環保團體發佈聲明表示,人類對大自然的需求超過地球生態系統可以再生的時間,意味著人類目前使用地球資源的速度,比地球生態系統可以再生的速度快1.75倍,相當於使用1.75顆地球。

人類大面積砍伐森林、土壤侵蝕、生物多樣性喪失,以及大氣中二氧化碳累積,導致氣候變化劇烈,更頻繁的極端天氣事件導致世界各地都在發生。

根據外媒報導,自1996年來,每年生態越界日都在提早。1993年在10月12日,2003年則在9月9日,2017年持續提前一個月到8月1日,時隔兩年,又將提前至7月29日。

聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會(COP25)預定12月在聖地亞哥舉行,智利環境部長施密特(Maria Carolina Schmidt Zaldivar)表示,「決定性行動的重要性變得越來越明顯。」

