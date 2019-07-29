伯朗咖啡館轉型「賣調酒」　限時3天240元義大利麵套餐免費送

▲伯朗咖啡館開賣調酒，包括噶瑪蘭威士忌蘇打（左上）、咖啡香甜酒（右上）、錫蘭紅茶奶酒（下）。（圖／金車提供，以下同）

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記者蔡惠如／綜合報導

連鎖咖啡店競爭激烈，金車經營的伯朗咖啡館8月宣布轉型，除了賣咖啡之外，還要開賣錫蘭紅茶奶酒、咖啡香甜酒等調酒，單杯售價200元，比起一般酒館更加平價實惠，且店內餐飲也升級為現做餐點，讓小資族在下班後能無負擔的微醺一下。

在台灣有48家分店的伯朗咖啡館，近日宣佈將陸續轉型成「餐酒館」，8月起於其中37間店內將會供應柏克金鮮釀啤酒、噶瑪蘭威士忌、紅酒、白酒與多款調酒，且從8／1起特定8間門市，還推限時3天中午，免費送價值240元的「半熟蛋奶油培根義大利麵午間套餐」，吸引民眾進店體驗。

▲半熟蛋奶油培根義大利麵。

為強調咖啡廳的獨特性，伯朗咖啡館結合集團旗下資源，推出調酒產品強化「獨家產品」概念，1杯單杯調酒為200元起，比起一般酒館350元至450元的平均價，要經濟實惠不少，適合下班後想放鬆一下的小資族群。

▲早午晚餐菜色全面升級。

而提供酒類之外，也宣布餐點升級的決定，從早、中、晚餐都提供新的現做菜色，早餐包括酥嫩雞腿排和胡麻醬汁的「胡麻雞腿堡」；將韓式辣醬搭配厚切豬排的「韓式辣醬烤豬排軟法堡」等，還能搭配優格、美式脆薯與現煮咖啡；午、晚餐則有現做「透抽墨魚義大利麵」、「嫩煎板腱牛排」等菜色，售價從170元到320元不等。

▲胡麻雞腿堡。

▲嫩煎板腱牛排。

業者表示，8／1起首波升級門市包含南京店、松江店、承德店、科大店、八德店、中山一店、礁溪店、桃園中山店，此8間店從8／1至8／3止，中午免費招待價值240元的「半熟蛋奶油培根義大利麵午間套餐」，每天限量20份。

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