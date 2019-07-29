母湯！超模貝拉哈蒂德「單車褲」上身　跟風流行卻露駝指

▲貝拉哈蒂德穿單車褲上街，沒想到竟露出駝指，畫面讓人看得很害羞 。（圖／達志影像）



記者張妤瑄／外電報導

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22歲的貝拉哈蒂德（Bella Hadid）模特事業如日中天，連私服穿搭都是時尚圈最佳參考書，近日她在紐約外出時，跟風流行穿上最夯「單身褲」，但驚人的是材質或許太親膚，私密「駝指」被打出原形，讓看的人實在害羞。

單車褲是今年春夏最流行單品，但要搭得好可沒那麼簡單，除了考驗女性的身材曲線之外，材質的選擇也很重要，若是選擇沒那麼重磅的材質，又直接單穿沒穿任何長版衫修飾，就會發生在貝拉身上的這般慘劇。

▲貝拉哈蒂德穿「中空裝」配單車褲，跟上今年流行 。（圖／達志影像）



貝拉這套中空造型，實際上還能看到「南半球」在外套下呼之欲出的畫面，但駝指實在搶鏡，以至於超模駝指紅過嫩妹身材。不過，貝拉身上也不只單車褲這單品有看頭，她的登機箱與外出包，分別是破新台幣10萬元的LOUIS VUITTON（LV，路易威登）Horizon Soft軟式行李箱，以及DIOR（迪奧）一推出就轟動武林的Book Tote Olique帆布托特袋。

▲貝拉哈蒂德的登機箱、托特包，通通來頭不小 。（圖／達志影像）



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雖然貝拉的中空出街造型，因駝指壞了一切，但近日她晚上出街時，穿針織洋裝走在紐約街頭，簡簡單單就是優雅時髦範，拎著MICHAEL KORS（MK）Logo迷你CECE包出街，整體造型很有女人味，且針織面料讓超模曼妙曲線全都露，低調秀出超完美身材，甚至比直白的火辣中空裝更厲害。

▲貝拉哈蒂德拎迷你尺寸的CECE包出門。（圖／達志影像）

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