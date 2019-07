加州大蒜節槍擊「至少3死」…槍手仍在逃　目擊者：白人男拿步槍來回掃射

▲ 美國加州大蒜節28日爆槍響。(圖/路透社)



記者張方瑀/綜合外電報導

加州議員布拉克(Dion Bracco)表示,「大蒜節」槍擊案目前已造成至少3人死亡,12人受傷,確切傷亡數據仍需待警方正式公布。當地警方指出,目前尚未抓到槍手,請附近民眾不要掉以輕心。美國總統川普也在推特上呼籲,現在槍手還未遭逮,請居民注意自身安全。

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!

槍案發生時間約在傍晚6點半,根據目擊者指出,當她準備離開活動現場時,突然感覺到「有子彈飛過頭上」,轉過身時發現後方群眾都在逃跑。而另一名目擊者朱利薩(Julissa Contreras)則向NBC表示,她看到一名年約30至35歲的白人男子,手拿著步槍射擊,「他拿著步槍朝群眾來回掃射,沒有特別針對任何人。」

#BREAKING UPDATE: Multiple victims following shooting at Gilroy Garlic Festival.

Police say the scene is still active. Officials have set up reunification center at Gavilan College parking lot B.

Tune in now or watch livestream for continuing coverage: https://t.co/ZTBTwDboqL pic.twitter.com/Gk7DBUZxrV

25歲的目擊者佩萊格尼(Taylor Pellegrini)說,她當時坐在美食廣場附近的長椅,突然傳來爆炸聲響,還有開槍的聲音,接著人們開始逃跑,口中還不段喊著「有槍手」,許多人選擇趴在地上、躲在桌椅下以避免被擊中,「我很愛這個活動,但現在她卻讓我不敢再去任何大型活動場所。」佩萊格尼表示,活動入場的安檢似乎有點薄弱,她的包包進場時有被檢查,但她朋友的沒有。

▲當地警方已封鎖現場。(圖/路透)



加州吉爾羅伊大蒜節(Gilroy Garlic Festival)約在每年七月底舉行,自稱為「全球最盛大的夏日美食季」,是吉爾羅伊是年度重要節日,在為期3天的活動中,遊客可以品嘗大蒜美食、參加大蒜料理競賽,現場會有近百商家設攤,主要目的是替當地學校、慈善機構與非營利組織募集資金。

BREAKING: ATF responding to mass shooting at Food Festival in Gilroy, California - https://t.co/LmTR5aAhiZ



pic.twitter.com/5T5eAS0yDB