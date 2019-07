寧有幾隻也不要你這隻！　巴爾的摩太陽報回嗆川普「大老鼠」

▲民主黨籍非裔眾議員康明斯(Elijah Cummings)。(圖/路透)

美國總統川普27日攻擊非裔眾議員康明斯(Elijah Cummings),形容所代表的選區巴爾的摩(Baltimore)是一個令人作嘔、老鼠與齧齒動物橫行的地方;而《巴爾的摩太陽報》的社論隔日便以「寧願有幾隻老鼠,也好過當那一隻大的( Better to have a few rats than to be one)」回嗆。

據《巴爾的摩太陽報》報導,康明斯對川普而言有如芒刺在背,而川普認為攻擊非裔國會議員是一個好的政治手段,因為既溫暖了那些愛他的白人至上的主義者,又讓許多討厭他的憂思人士氣得直尖叫。文中首先特別提醒川普,包括巴爾的摩的第七選區都是他應該管理的一部分。

之後則是指出他忽略了巴爾的摩選區種種優點,像是約翰·霍普金斯醫院(The Johns Hopkins Hospital)這個全國領先的醫療中心、協助身障和退休人士的社會安全局、1812年英軍向巴爾的摩港口的麥克亨利要塞進攻反被擊退的輝煌歷史,更沒有提及年薪中位數高於全國平均。

該篇社論最後更是點出川普昔日的種種作為,要告訴「這位入主橢圓形辦公室的最不成實男人、嘲笑戰爭英雄的人、對女性伸出鹹豬手的人、多次破產的商人、被俄羅斯總統利用的白痴和一直堅信殘忍的新納粹分子中有『善者』的人」,他還未能愚弄大部分美國人,讓大家相信他能夠勝認這個職位,「最好讓一些害蟲生活在鄰里,而不是這一隻。」

....As proven last week during a Congressional tour, the Border is clean, efficient & well run, just very crowded. Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous & filthy place

主筆者詹森(Peter Jensen)表示,川普只是想給國會議員帶來痛苦和尷尬,「這樣做的時候,他願意犧牲掉大約70萬人」。

作為眾議院監督委員會主席和民主黨重量級領袖,康明斯一直都是最直言不諱的川普批評者之一,近期因為批評移民拘留中心內部的情況,引起川普的猛烈攻擊。川普形容馬里蘭州最大城市巴爾的摩令人作嘔、老鼠與齧齒動物橫行的地方,「沒人想住在那邊」。此言論一出也讓許多巴爾的摩居民非常憤怒。