交易金額137億！越南破獲史上最大宗網路賭博　逮380中國公民

▲越南警方破獲史上最大宗網路賭博案。（圖／翻攝自tuoitrenews）

記者吳美依／綜合報導

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越南警方28日宣布，破獲史上最大宗地下網路賭博案，交易金額高達30億人民幣（約為新台幣137億元），拘留超過380名中國公民。根據了解，集團將總部設在越南北部海防市（Haiphong），開設線上賭場提供平台，讓大陸網友針對運動賽事或樂透下注。

越南警方27日出動500多名人力，突襲海防市郊區一處占地43公頃且戒備森嚴的社區。涉案成員分別在100多個房間裡經營賭場，讓大陸地區的網友買樂透和運動彩券，估計交易金額高達30億人民幣。

根據了解，涉案嫌犯的年齡大約介於18到24歲，採取輪班制24小時營運線上賭場。警方沒收2000多隻智慧型手機、530台電腦以及一些信用卡和現金，他們表示，現場還逮捕了幾位越南公民，但是偵訊過後決定釋放，不願意再透露更多細節。

越南公共安全局表示，「不論外國人涉案的人數或者金額，這都是境內破獲最大規模的賭博集團。」警員李諾朝（Le Ngoc Chau，音譯）也稱此案件，「是一個規模龐大且非常複雜的行動。」

綜合外媒報導，越南政府將賭博視為犯罪行為，只有外國人能夠在當地賭場下注，直到去年才鬆綁政策，允許公民在部分指定的試營運賭場賭博，但仍嚴格限制客戶能夠下注的市場與金額，也嚴禁線上運動彩券或樂透。《華南早報》指出，此政策使得非法營運賭場數量攀升，對於合法化國內賭博形成打擊。