為最壞情況做準　新加坡半導體大廠UTAC計畫裁員2成

▲新加坡封測大廠聯合科技（UTAC）受到全球半導體產業影響，可能在年底裁員。（圖／路透）

實習記者范芷菱／綜合報導

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受到中美貿易戰和美對華為政策的影響，全世界的半導體需求逐漸下降，而一直以晶片生產為核心之一的新加坡受到嚴重波及。原本就曾傳出有意出售的封測大廠聯合科技（UTAC）執行長尼爾森（John Nelson）透露，因各種高額費用的關係，公司可能將在年底裁員10至20％，並且增加工廠關閉和員工放無薪假的時間。

據《路透》報導，2018年半導體產業佔新加坡製造總產業的28％、佔電子產品產量的76％；然而從新加坡今年6月的出口數據來看，因電子產品出口銳減31.9％，導致該月出口降至6年來新低，也創下了當地該行業的最大降幅。新加坡半導體產業協會（SSIA）執行董事Ang Wee Seng表示，「我們已經看到這次經濟衰退是不同的，正在為最壞的情況做準備」並讓員工隨時待命，以幫助任何裁員的員工找到新工作。

▲全球半導體產業銷售額也大幅下滑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

UTAC執行長尼爾森也表示，公司已經重新整頓，而這也可能導致公司在年底前裁員10至20％，「我們正在採取適當的行動，以確保我們在新加坡的業務有一個未來」，且可能還會增加工廠關閉以及給員工放無薪假的天數。UTAC在全球擁有10280名員工，其中新加坡就佔了大約1700名。尼爾森透露，雖然全球工業都受到影響，但是新加坡因租金、工資和公共事業等高額費用而問題變得更加嚴重。

蘋果供應商奧地利微電子（AMS）也是今年在新加坡裁員的公司，發言人莫斯伯格（Patricia Moosburger）表示，為了因應上半年消費市場更為平靜的需求，確實減少了在新加坡的人員配備。據了解，裁減人多達600人。

根據國際半導體設備暨材料協會（SEMI）的數據顯示，今年全球半導體的銷售額預計將下降12至13％，創下2001年網路泡沫以來最大的降幅，雖然該產業經常會有波動，但中美貿易戰的緊張局勢卻加劇了下滑的趨勢。