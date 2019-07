喝水舌頭竟然「塞進水壺」恐怖發黑　6歲童呼吸道被阻差點喪命

▲男童喝水時,舌頭竟然被水壺卡住。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國蘭開斯特一名6歲男童喝水時,舌頭竟然被卡在水壺裡拔不出來,媽媽原本還認為事情不嚴重,想要自行拔出卻怎樣都拔不出來,只好趕緊幫忙送醫,結果發現被卡住的舌頭不但迅速腫脹甚至變黑,還因此堵住呼吸道害他差點失去性命。

33歲女子沃夫(Clare Wooff)表示,她20日開車去接剛踢完足球的6歲兒子萊利(Riley),後來計畫一起去商場購物,便給在後座的對方一包零食和一瓶水,結果開車到一半突然聽到對方著急大喊,「媽媽!媽媽!我的舌頭卡住了」,原本以為可以很輕易拔出,沒想到卻無法,對方嚇得大喊「快叫救護車」,結果到了醫院就連護士也沒有辦法讓瓶子脫落。

沃夫表示,「我們原本都沒想到這會有生命危險,還覺得特地去醫院有點傻,然而透過醫生檢查我們才發現事情的嚴重性」。抵達醫院時,萊利的舌頭已經腫到發黑,需要立即進行手術否則恐會性命不保,最後在10名醫療人員的小組搶救下,總算在未傷及萊利的情況下順利完成手術。

沃夫表示,「這是我們生命中最恐懼的一天,我到現在仍然感到非常震驚,這是大多數孩子每天在學校午餐盒中會有的日常物品,這很可怕,這樣的事情其實非常容易發生,但你永遠不會想到」,呼籲其他家長也要小心類似問題。出問題的水壺製造商目前正在調查事件。

