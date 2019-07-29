王室維安漏洞！前科男出獄「直闖肯辛頓宮」　得意喊：喬治王子來接我

▲ 英國夏綠蒂公主（Princess Charlotte）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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英國王室居住的肯辛頓宮被爆出現嚴重安全漏洞，家具快遞員班傑明（Darren Benjamin）曾經毫無理由的協助將滾燙的熱水倒在一名無辜男子背上，因此被判刑，出獄後卻向身邊的朋友吹噓，他是如何穿過重重保安、大剌剌的走進肯辛頓宮，接近分別才7歲、4歲和1歲的王室成員。

班傑明2008年犯下殘忍罪行，被判7年徒刑，出獄後在本月14日以獨立公司的司機身份，被允許將家具送進肯辛頓宮。他向朋友炫耀道，6歲的喬治王子、4歲的夏綠蒂公主、1歲的路易王子和他們的西班牙保姆瑪利亞（Maria Teresa Turrion Borrallo）都在院子裡迎接他。

《太陽報》28日援引一名消息人士說法報導，「這是一種根本不該被允許發生的潛在致命安保漏洞。班傑明是一名暴力罪犯，曾經因為最殘酷的虐待方式而入獄。這令人不寒而慄，因為他不斷向朋友炫耀，自己和我們未來的國王和其他劍橋的孩子們有多麽親密。考慮到他的過去，他能夠進入宮殿、而且距離王室成員很近，都令他的朋友們感到震驚。」

威廉王子對此相當憂心，已經要求了解班傑明是如何接近他的孩子。白金漢宮也在接獲通報後立即展開調查，一名王室助理28日晚間表示，「我們一發現此事便啟動緊急安全審查，以檢查目前的安全系統及程序。在結果出爐以前，將對所有進出肯辛頓宮的人員進行精細的風險評估。」