黑人區「老鼠橫行很噁」　川普駁歧視：民主黨只會打種族牌

▲美國總統川普。(圖/路透社)

記者吳美依/綜合報導

川普27日在推特上批評馬里蘭州的非裔眾議員康明斯(Elijah Cummings),稱巴爾的摩選區被搞得一團亂,「老鼠橫行又噁心,沒有人類想要住在那裡。」他認為,此番話只是把大眾心知肚明的事情說出來,完全沒有種族歧視,批評民主黨只會打「種族牌」,實際上卻沒有什麼作為。

There is nothing racist in stating plainly what most people already know, that Elijah Cummings has done a terrible job for the people of his district, and of Baltimore itself. Dems always play the race card when they are unable to win with facts. Shame!

川普28日表示,「這絕對不是種族歧視,只是如實描述大多數人早就知道的事情,康明思為巴爾的摩和選區人民做的服務非常糟糕。民主黨無法以事實取勝的時候,就只會打種族牌。太羞恥了!」

川普認為,只因為批評的對象是黑人,就會被視為種族主義者,「民主黨總是在打種族牌,但事實上他們為偉大的非裔美國人做的卻很少。現在是美國史上黑人失業率最低的時期,從來沒有一任總統做到這樣的成果。」,稱康明斯應該好好感謝他。

Under the Trump Administration, African American unemployment is the lowest (best) in the history of the United States. No President has come close to doing this before! I also created successful Opportunity Zones. Waiting for Nancy and Elijah to say, “Thank you, Mr. President!”

眾議院監督委員會主席康明斯日前批評,邊境拘留中心內部對待移民的情況非常糟糕。川普對此回應,那裡「乾淨、有效率且營運得很好,只是非常擁擠」,而且比巴爾的摩好多了,「康明斯的選區是一個噁心、老鼠橫行的地區。如果他花多一點時間在巴爾的摩,也許可以幫忙清理這個非常危險又骯髒的地方。」

川普也提到,巴爾的摩花費大筆經費,卻被認為是全美最危險的地方,「沒有人想要住在那裡。錢都到哪去了?多少錢被偷了?立刻調查這個腐敗的爛攤子!」他指出,康明斯是個領導無方的種族主義者,應該要先為選區「收拾混亂」,而不是追查邊境議題或是總統彈劾案,「他激進的『疏忽』是個大笑話!」

Mr. President, I go home to my district daily. Each morning, I wake up, and I go and fight for my neighbors.



It is my constitutional duty to conduct oversight of the Executive Branch. But, it is my moral duty to fight for my constituents.

康明斯回應,「總統先生,我每天都回到位於選區的家中。每天早上,我起床,為了我的鄰居們奮戰。對行政部門執行監督,是憲法賦予我的責任,為我的選民奮戰,則是我的道德責任。」

▲眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/達志影像/美聯社)

根據《每日郵報》報導,巴爾的摩高達60%人口是非裔,輿論認為川普此番言論暗指黑人不是人類。眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)抨擊總統種族主義,稱讚康明斯是國會中最傑出的議員之一,捍衛人權和經濟正義,深受人民愛戴。