女兒求幫同學買新鞋　媽問店員「庫存剩多少？」包下1500雙送貧童

記者黃翊婷／綜合報導

育有3名子女的媽媽傑尼根（Carrie Jernigan），趁著暑假帶孩子們到美國阿肯色州某連鎖鞋店買新鞋，聽聞9歲大女兒提到班上有位同學因為某些原因沒辦法買新鞋，於是半開玩笑詢問店員如果包下所有庫存要花多少錢，沒想到過了幾天真的收到業者回覆，她也決定把這將近1500雙鞋子買下，再捐給當地有需要的學童們。

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根據美國《福斯新聞》報導，傑尼根提到，之所以會這麼做是因為大女兒的一句話，「她說，她班上有位男同學很喜歡超級英雄，可惜現有的鞋子太小了，又因為一些因素無法買新的，所以希望我能幫她同學買一雙新鞋。」

傑尼根被女兒的善意感動，結帳時半開玩笑地詢問店員，如果把剩下的庫存全部包下來，大概需要多少錢，沒想到過沒幾天，她真的接到鞋店區域經理的電話，「我那時候才問自己，『我到底做了什麼？』而且我老公也對這一大筆花費感到很驚訝。」

▲部分貧困家庭的父母會習慣幫孩子買大很多號的鞋子，認為這樣就可以穿比較久。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

傑尼根樂觀地說，原先估算應該只有400雙鞋，結果竟然有將近1500雙，雖然她不願意透露實際上究竟花了多少錢，但這段期間她一直持續在臉書上更新相關近況，本月22日還貼出孩子們與95大箱鞋子的照片。

「我住的地方貧窮率算很高。」傑尼根解釋，後續她會將這些新鞋捐贈給有需要的學童，「我希望孩子們都能穿上新鞋子，迎接新的學期」，而且消息傳開後也有許多熱心民眾響應，所以她還可以再買一些襪子一同送出，「有人捐給我1000美元（約3萬元新台幣），條件是這筆錢只能用在那些有需要的孩子們身上。」