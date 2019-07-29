129年以來最陰暗東京「日照僅44小時」　服飾業大受打擊：銷售額狂下滑

▲日本夏天雨季長，影響夏季服飾銷售額。（示意圖／UNIQLO提供）

記者林瑩真／綜合外電報導

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日本今年夏天雨季意外漫長，截至27日為止，整個7月的日照時間只有44小時，是日本從1890年後的最低紀錄。如此天氣也影響日本服飾、家具業的銷售情況，「所有服裝零售業都可能遭受損失」。

據《japantimes》報導，服飾連鎖店思夢樂（Shimamura）表示，由於很多顧客是藉由自行車造訪該公司的1433個店面，因此下雨天對於銷售情況有巨大影響。7月20為止，同店的銷售額比過去下降了18%。

服飾業者Right-on則說，降雨時間增長、夏日溫度不升，造成夏季服飾需求疲弱，銷售額下降5.9%。家具零售商宜得利也指出，購買床具及季節性產品的人數也減少，今年比往年同期銷售額下降5.6%。

一名分析師艾倫（Mike Allen）表示，因為日本零售商重視季節趨勢，東京溫度不如往年夏天，恐怕會讓未來一週的單月銷售額下滑。

不過彭博分析師凱瑟琳（Catherine Lim）認為，即使服裝公司實體店面受雨季影響，但不影響顧客選擇上網購買，對於擁有電子商務平台的公司而言，整體銷售影響並不嚴重。