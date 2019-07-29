熱浪二度襲歐！法國直飆46度創新高　6大方法止步「7萬人熱死」窘境

▲歐洲溫度狂飆，將有第二波熱浪來襲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

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歐洲的溫度不斷創新高，部分地區更有第二波熱浪來襲，雖然熱浪是極端事件，但卻越來越頻繁的發生，如果溫度繼續飆升，就很有可能出現森林火災、火車軌道彎曲、空氣品質及水資源短缺的情形。此外，一個人的體溫若達到攝氏40度以上就會中暑，將會引發意識喪失、呼吸困難等症狀，對老人和嬰兒則可能造成致命的後果。

據BBC報導，全球氣溫的上升讓熱浪變得不罕見，且發生頻率增加，這也是全球暖化可預期的現象之一，即便熱浪是極端事件，但卻只會越漸頻繁地出現。氣象報告指出，「如果照目前趨勢繼續下去，那麼到2040年，整個歐洲的熱浪可能會每隔1年發生1次，總體平均氣溫可能會在2100年前上升3至5度。」

▲歐洲熱浪讓許多地區突破攝氏40度高溫。（示意圖／達志影像）

此外，法國在上個月還達到了攝氏46度的歷史高溫，其中巴黎溫度則為攝氏40.6度，因此當局也已經發布了紅色警報；德國和荷蘭的溫度則可能在近日內打破紀錄，溫度的飆升可能會引起森林火災、火車軌道彎曲、空氣品質及水資源短缺，不可輕忽。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測小組的Timothy Hewson表示「濕度和低風速都可以增強熱浪」，目前高氣壓的吸收是來自於歐洲北部，包括葡萄牙、西班牙等地的熱空氣，當溫度升高、濕度增加時，歐洲北部就會發生熱浪。

依照不同地區的氣候變化，「熱浪」本身其實並無一個確切定義，但大多是指氣溫比平均每日最大值高出5度，且持續至少3天。根據科學與醫學研究，2003年的熱浪以後，歐洲約有7萬人死亡，近期的熱浪也有多起死亡事件，像西班牙便有2人因中暑而亡。

熱浪會降低人體調節自身溫度的能力，讓人的身體維持高溫，進而導致脫水、中暑，還會出現止汗、呼吸困難、意識喪失的情況，對重要器官也很可能造成永久性損傷，甚至死亡。其中，老人和嬰兒還可能因此有致命的危險性，而患有心臟、腎臟、呼吸系統疾病的人同樣也會受到影響。

▲當溫度過高時，建議民眾嘗試找到降溫的方式。（圖／達志影像／美聯社）

醫療專業人士表示，當出現頭暈、噁心、食慾不振、出汗過多、呼吸急促及口渴等狀況時，應該要嘗試找到降溫的方法。BBC常駐於尼日利亞（Nigeria）、坦桑尼亞（Tanzania）、葉門（Yemen）、巴西（Brazil）等地的記者也針對氣溫變化大的國家提出以下建議：

1.穿著重量輕、顏色淺且寬鬆輕盈的衣服

2.使用冰涼的水淋浴

3.多喝水

4.攜帶浸泡過冷水的毛巾，需要時可以拿出擦拭臉部降溫

5.睡在輕薄的床單上

6.打開窗戶（正午除外），關閉百葉窗並使用風扇以達到通風效果