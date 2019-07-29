博科聖地闖喪禮掃射！　奈及利亞村民追捕「反魂斷槍口下」至少65死

▲奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）表示，已派遣空、陸軍追捕博科聖地武裝分子。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

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奈及利亞伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）武裝分子，週日（28日）襲擊東北部一座正在舉行喪禮的村莊，先殺害至少20名村民，之後槍手又攻擊試圖追趕的村民，造成至少40人死亡。

綜合外電報導，恐怖分子28日襲擊波諾州（Borno）首府邁杜古利（Maiduguri）附近一座村莊，隨即逃之夭夭。警方到場後發現地上遺體遍布，清點出的死亡人數高達65人。

當地政府官員布拉瑪（Muhammed Bulama）表示，現場共65人死亡、10人受傷。他進一步指出，當中的20人是在葬禮集會上就被槍手殺害的，另外數十人則是因為試圖追捕槍手反而慘死槍口下。當地反博科聖地領袖穆斯塔法（Bunu Bukar Mustapha）更準確地告訴《法新社》，最初死亡人數為23人，之後因追趕槍手喪命者則是42人。

對此，總統布哈里（Muhammadu Buhari ）於當天出聲譴責，並指示空、陸軍分別執行空中巡邏和地面行動，追捕殺人兇手。過去十年來，博科聖地多次進犯奈及利亞東北部區域，殺害的人數將近2萬7000人，造成超過200萬人流離失所。

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