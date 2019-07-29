行動電源擺枕頭旁邊啪邊喬！櫻花妹被偷拍討賠8.5萬　男客急Call媽

記者黃翊婷／綜合報導

一名在日本知名紅燈區歌舞伎町上班的女網友「鴨なす」，本月20日在個人推特PO文抱怨，先前接到一名男客（以下簡稱A男），對方將「行動電源」擺在枕頭旁邊，過程中還一直調整擺放方式，她覺得很奇怪，完事後趁對方不注意把行動電源拿起來檢查，這才發現那是針孔攝影機，氣得要求賠償30萬日圓，或者乾脆直接警局見。

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▲鴨なす在推特上PO文抱怨，同時提醒大家要小心偷拍狼。（圖／翻攝自推特／@0723_4077）

鴨なす（@0723_4077）提到，在開始辦事之前A男就將行動電源拿出來，等到弄好擺放位置後，再把手機壓在上面偽裝，辦事期間還頻頻看向行動電源的方向，種種詭異的行為很快引起她的注意，心裡也開始起疑難道是被偷拍了性愛影片。

接著，鴨なす在完事後趁A男不注意，將行動電源拿起來檢查，這才確定那其實就是針孔攝影機，「而且他連啪啪啪完之後也要拍」，當下真的非常生氣，「我開出兩條路讓他選擇，一是報警，賠償金加上律師費算一算也要50萬到100萬日圓（約14萬到29萬元新台幣），二是賠償我30萬日圓（約8.5萬元新台幣），同時刪除影片。」

▲鴨なす和A男嘿咻，竟然被偷偷拍下性愛影片。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

但鴨なす沒想到的是，A男的存款居然只有7萬日圓，對方急得跟母親講了40分鐘的電話，還被罵了一句「你沒錢還去做什麼」，結局則是由母親的朋友帶著錢趕緊來救人。鴨なす無奈地說，平常大概20分鐘就可以結束的事情，這次卻搞了4個小時，還好最後算是完美解決事件。

其他網友看了也紛紛留言提醒，除了這款行動電源的針孔之外，眼鏡鏡框也有可能設置針孔攝影機，「現在偷拍的裝備越來越巧妙，就算是戀人之間的愛愛也要小心，大家真的要好好保護自己啊。」

[盗撮犯を捕まえるまでの流れ]

①プレイ前に頻りにモバイルバッテリーで充電してる携帯をいじる

②いざプレイとなると携帯を下、モバイルバッテリーを上の状態にしてベッドの枕元へ(角度は完璧私向き)

③犯人がプレイ中チラチラみる

④プレイ終わりにも盗撮続ける(角度は勿論私向き)

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現物没収 pic.twitter.com/iCC81ZDaAt