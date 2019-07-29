美國國家情報總監8月15日去職　川普證實：將提名受尊敬的德州眾議員

▲美國總統川普內閣又傳人事異動。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

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美媒於當地時間28日引述知情人士報導，美國國家情報總監（Director of National Intelligence）柯茨（Dan Coats）預計在近期內下台。不久後，總統川普透過推特證實這項人事異動，近日會提名聯邦眾議員雷克里夫（John Ratcliffe）接任國家情報總監，柯茨則會在8月15日離職。此為又一位閣員與川普意見不合而去職。

綜合外電報導，就在《紐約時報》引述消息人士報導後的數小時內，勤勞「發推」的川普就在推特上點名下一位接任者，「我很高興能夠宣布，我將提名受到高度尊敬的德州眾議員雷克里夫成為國家情報總監。」

對於柯茨即將去職，川普明確表示時間是8月15日，「我想感謝柯茨，他為這個國家奉獻傑出的服務。」柯茨曾就俄羅斯、伊朗和北韓的重大問題的評估上和川普意見分歧；對於這項人事異動，他的辦公室尚未做出任何回復。

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will....