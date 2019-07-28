影／BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽飛20公尺

記者柯沛辰／綜合報導

泰國曼谷萱鑾區（Suan Luang）27日上午發生一起驚悚死亡車禍，37歲男子Pattarun騎BMW重機S1000RR出門，不料行經碧武里路段一處高架橋時高速自撞，當場屍首分離，頭顱連同安全帽噴飛20公尺遠。

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▲BMW重機騎士高速自撞身亡，親友湧入臉書哀悼。（圖／翻攝自泰國網，下同）

綜合泰媒報導，死者Pattarun是唱片公司高級主管，不僅是公司創辦人的小兒子，更是「泰版全智賢」女星Ice Preechaya的表親。不料他27日出車禍，死狀悽慘，父親趕抵現場，忍不住撫摸兒子的頭顱放聲痛哭。

▲出事故的BMW重機。

警消研判，男子是高速自撞高架橋護欄，導致整個人斷頭噴飛，遺體距離車輛約30公尺遠，頭顱則在重機20公尺外，還戴著安全帽。據了解，事發的高架橋是禁止兩輪通行的，但仍有不少騎士違規通過，所以經常發生事故。

男子生前在臉書的最後一篇貼文寫著「朋友都在家顧小孩，那我該去哪呢？」事發後，許多親友紛紛湧入留言哀悼，希望男子一路好走。

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▲父親到場後痛哭失聲，忍痛撫摸兒子的頭顱。