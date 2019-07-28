深山驚現中刀白人女屍！　前科男「腳上還戴電子腳鐐」上吊亡

▲ 警方循定位尋找男子，沒想到發現2具屍體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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南韓忠清南道扶餘郡日前發生一起離奇的案件，警方26日表示，在一處深山找到一具30多歲烏茲別克籍女子的屍體，疑似是因中刀而身亡；而女子屍體被發現的地點附近還有一具男屍，為一名自殺身亡的50多歲南韓男子。

據警方說法，死亡的54歲男子此前曾在獄中服刑約20年，2年前假釋，被發現時腳上還戴著電子腳鐐。負責透過腳鐐監測男子行蹤的清州保護觀察所職員發現，男子的定位一直在固定的地點，沒有移動，因此查覺有異，才跟著定位找到屍體。

警方約26日傍晚5時在深山內發現，男子在樹上上吊，女子身上則有被凶器刺中的痕跡。警方依傷口所在位置判斷，女子自殘的可能性極低，初步研判是他殺，但她的衣著完好，沒有遭受性侵的跡象。

警方指出，男子居住地正是忠清北道清州市，推測是26日當天殺害35歲的烏茲別克籍女子後自殺，目前仍在確認該名女子是否有親屬在韓及其居住地。

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