飢渴婆求歡失敗「硬扯斷老公命根子」：我只想叫他起床戰一下啊…

▲女子求歡失敗，竟動手扯斷老公下體。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

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慾望人人都有，但卻不一定另外一半都能負擔的起。美國佛羅里達州日前就發生一起慾妻求歡不成，就動手想要「喚醒老公」卻因為遭到冷落，最後竟一氣之下，將老公的下體當場扯斷。

根據英國《太陽報》報導，妻子安娜史塔西亞（Anastacia Tasch）日前在一個個美好的早晨5點，因為性慾難耐，所以決定找正在熟睡的老公想要「激戰」，沒想到不論怎樣勾引老公，對方都沒有回應只有滿滿睡意。

安娜史塔西亞一氣之下，竟然走到老公身邊用力拉扯老公的性器官，試圖想要讓他清醒，當下安娜史塔西亞的丈夫因為疼痛而驚醒，兩方立刻爆發激烈口角，並且報警。警方到場後將男方送往醫院，醫師表示，男子的性器官受到大力的拉扯受重傷。

安娜史塔西亞對警方表示，因為自己真的非常想要，老公卻又不理的情況下才會出此下策，也沒有經過老公同意「就觸碰對方的下體」造成傷害。目前安娜史塔西亞被以傷害罪起訴。日前奧蘭多同樣也發生女子因為男友傳訊息給過去的「床伴」一氣之下竟動手扯掉對方的睪丸，警方也呼籲「理性溝通遠勝於動手傷害」。

▲女子求歡失敗硬扯老公GG。（圖／翻攝自Pasco Sheriff's Office）