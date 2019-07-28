她錯過班機！航空公司安排與陌生男共住1晚　房內只有單人床

▲加拿大航空被批評安排失當。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

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71歲女子塔布（Elizabeth Coffi Tabu）原本19日要從加拿大蒙特婁飛往法國，不過由於第一段的航班延誤，導致她錯過第二段班機，讓她訝異的是，加拿大航空（Air Canada）居然安排她與另一名35歲陌生男子共住，房內還只有一張單人床。

塔布在飛回法國巴黎前，她待在加拿大陪伴女兒尤塔（Mahele Nyota）約1個月，19日她錯過轉機航班，加拿大航空的解決方式竟然是要她與另一名男子住進同間房間，然而，她平時必須坐輪椅，剛從癌症治療中恢復體力，這個情況對她來說相當艱難。

加拿大航空代理人員當時表示，兩人可以住在房間內，等到隔日早上再搭乘班機。塔布說明，她根本不認識男子；對此，航空公司則堅稱只有一個房間。塔布當時不知該怎麼辦，隨後她與男子前往飯店，但她發現房間只有一張床。

男子相當尊重塔布，他提議自己可以睡在沙發上。然而，塔布還是覺得很奇怪，她晚間9時聯繫女兒，經過安排她得以住進另一家酒店。尤塔隔天早上則開車去載母親，車程約125英里，希望讓長輩可以盡早搭機回巴黎。

向航空公司進行申訴後，塔布則收到兩張價值10美元的餐券，她的座位也有較大的空間伸展腿部，她最後終於回到巴黎，但身心相當疲憊，也比預期時程晚了24小時。

尤塔表示，不希望這種困擾發生在其他人身上，「如果你想要改變，就必須發聲。」加拿大航空則透過聲明回應，當初會有這樣的安排是人員誤解所造成，根據企業政策，並不會讓陌生旅客共用一個房間。