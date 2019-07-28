硬上前女友後「鋸子剖頭取腦」　變態男加心臟、內臟煮食…法官審到崩潰

▲喬瑟夫殺掉前女友後煮食其大腦、心臟。（圖／翻攝自Infobae）

記者陳亭伃／綜合報導

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美國印第安納日前發生一起驚人的食人案件。一名男子因為和前女友發生激烈口角，一氣之下竟將對方性侵後殺害，接著還以電鋸鋸開女方腦袋挖出大腦、心臟、肺部等器官大快朵頤。法官審理案件時表示「從未看過如此殘忍的人類」。

根據英國《每日郵報》報導，36歲的喬瑟夫（Joseph Oberhansley）將46歲的前女友提米（Tammy Jo Blanton）在女方家中爆發口角後，喬瑟夫竟將提米刺殺，接著以鋸子鋸開女方頭顱，甚至還一邊嘲笑「腦袋不知道裝什麼」，挖出大腦、心臟、肺臟後加以煮食。

在法庭上，喬瑟夫甚至不顧辯護律師要求他保持靜默，瘋狂在庭上大吼大叫，提到和提米在案發前的周末，他還性侵了女方，而之所以犯下這起案件，則是因為提米喝醉傳給喬瑟夫一堆刺激性的對話。調查人員指出，當下驗屍發現提米的傷口並非一般尖銳武器，最後發現竟然是被鋸子剖開。

調查人員更指出，提米部分頭骨還被放在浴室，已經找到一個煎鍋、帶血的鉗子在垃圾頭內。然而早在這起案件之前，喬瑟夫就已經犯下槍殺17歲前前女友的案件，當時還接受過精神評估。此次殺害前女友並且煮食屍體，若罪名成立，喬瑟夫將面臨無期徒刑、不得假釋。