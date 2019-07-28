影／開會一半「女子翻白眼淒厲哭喊」　中邪趴地…旁人念可蘭經當場驅魔！

▲女子突然在會議中尖叫翻滾疑似中邪。（圖／翻攝自臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

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馬來西亞吉隆坡日前一場會議上，突然出現一名女子歇斯底里大吼，甚至倒地翻白眼，場面宛如被鬼附身一般，淒厲的哀號聲讓眾人不知所措，一名男子出面念頌可蘭經，希望可以平復女子的心情，但像是中邪的女子，卻多次對身邊的人作勢攻擊狂吼，畫面令人發毛。

臉書「Malaysia Today」27日上傳一段影片，指出雖不知時間地點，但畫面中原本正常舉行的會議，一名女子突然像是被鬼附身一般倒地翻滾，接著發出淒厲的尖叫聲，旁人試圖想要安撫、克制她的行為，卻遭到尖叫驅離。

▲一旁男子念可蘭經試圖安撫女子。

一名男子上前安撫住該名女子後，接著拿起麥克風大聲誦讀可蘭經，希望可以安撫住女子的情緒，過了約1分鐘女子逐漸冷靜，旁人試圖想要幫她拿下脖子上的掛繩，卻又再次讓女子尖叫，當下完全無人敢發出聲音，陣陣的可蘭經配上女子的尖叫聲，場面瀰漫著毛骨悚然的氣氛。

不少鄉民看到影片後直呼，「感覺是不是被什麼東西附身？」、「這不是一般的尖叫大哭」、「還是會議裡面有不乾淨的東西？」、「根本驅魔的真實版」、「聽起來是很怨的靈」