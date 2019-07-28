電視變老摳摳象徵？英年輕人「平均只看2分鐘電視」人生全靠手機！

▲現代年輕人比起看電視，更習慣從網路獲取資訊。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

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在3C普及的時代，不少年輕人對於「電視」的需求大幅減低，大部分的新聞資訊皆改從網路上取得，但伴隨而來的影響，很可能是對於政治與政策的影響，除了民生所需之外，政府的政策執行方式也需要跟著改變。

根據英國《衛報》報導，英國通訊管理局的年度消費報告中提到，65歲（含以上）的族群，平均每天花33分鐘在看電視；而16~24歲的觀眾平均收看時間則只有2分鐘。過去年輕族群還會選擇以電視平台收看熱門連續劇，並且選擇觀看晚間新聞，但因時下數位匯流平台越來越多元，大大剝奪掉電視的功能。

不少英國政客認為，過去英國廣播公司BBC晚間新聞是向大眾傳達消息最棒的時段跟平台，但因為現在的「追劇」平台都沒有新聞，所以頒布政策的方式得跟隨著潮流轉變。

然而，老年的觀眾對於電視卻有高度的依賴，或許是對於3C產品的陌生、操作的不熟悉，因此每一天仍會習慣打開電視接收資訊。此外，英國通訊管理局也提到，「英國年輕人改成在社群平台上接受資訊，分享轉發新聞訊息或是評論，但相對的討論度也比僅依靠電視時還要熱絡」不少紙本媒體、電視媒體也開始轉戰網路吸引閱聽人數。