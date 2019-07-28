10月31日必脫歐！英政府備10億英鎊硬著來　保守黨支持度飆升

▲ 英國首相強生（Boris Johnson）24日正式就職。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

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英國政府正以「準備無協議脫歐」的方向進行籌備工作，新首相強生召集6名關鍵部長成立「戰鬥內閣」，旨在以任何必要手段於10月31日前完成脫歐。根據新任財政大臣賈維德的說法，近期將宣布高達10億英鎊的支出計畫，為硬脫歐做準備；外界推測，時間點可能就在下周。

綜合BBC、週日電訊報（Sunday Telegraph）等英媒報導，這項資金龐大的支出計畫涵蓋範圍廣，除了有意用在新增500名邊境檢查署官員，或在英國港口設置全新的基礎建設，更將資助「英國史上規模最大的公共資訊活動」，確保個人和企業準備好接受硬脫歐。

「沒錯，我們希望達成一項不錯的協議，這對英國好，也對歐盟好，相關作業也在進行當中」，賈維德（Sajid Javid）話鋒一轉強調，「但我們不應該迴避眼前的事實，也就是目前歐盟拒絕在脫歐協議上做出任何改變，如果他們這樣做，我們當然將會不得不在無協議的情況下脫歐。」

▲ 新任財政大臣賈維德（Sajid Javid）。（圖／路透）

目前強生（Boris Johnson）已召集6名關鍵部長成立「戰鬥內閣」，任務目標就是在10月31日前「以任何必要手段」脫歐。獲指派規劃硬脫歐的戈夫（Michael Gove）則認為，英國無協議脫歐的可能性相當高，「有了新首相、新政府、新的明確使命，我們將於10月31日退出歐盟，沒有『如果』、沒有『但是』，也不會有更多延遲，英國正在一步步脫離歐盟。」

事實上，強生接任英國首相後，保守黨（Conservative）的民意支持率逐步上升。根據「輿觀」（YouGov）針對1697人所做的民調數據，保守黨支持率升至31%，工黨支持率僅增至21%，自由民主黨（Liberal Democrats）則是降至20%。

外界預測，這將會助長強生提前舉行大選的輿論臆測。但強生已表態呼籲黨內在脫歐合作，不願提前舉行國會大選。

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