1船員著軍服！北韓小船越界　南韓緊急出動艦艇拖回軍港調查　

▲ 6月11日也有北韓漁船因故障漂流至南韓近海。南韓海軍艦艇將其拖至海界，移交北韓。（圖／南韓聯合參謀本部）

記者陳宛貞／編譯

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南韓軍方今（28）日宣布，一艘載著3名船員的北韓小型木船27日深夜越過東海（日本海）北方界線（NLL），因此立即出動軍艦，將其拖回軍港進行調查。軍方依船名推測，該木船應是北韓軍方捕魚用的副業船，且船上其中一人穿著軍服，但目前還未確定他是否是軍人。

南韓聯合參謀本部稍早說明，「一艘北韓小型木船27日晚間11時21分左右越線，我方即刻出動艦艇」，今日凌晨2時17分左右將船上3人移送至江原道襄陽地區軍港；木船則在5時30分左右抵達，目前還未確認船上有哪些物品。

根據聯參，船上北韓船員供稱是因「失去方向感」、「路線出錯」導致越線，但木船被發現時附近並無其他漁船；原先獨自在北方界線以北，卻以固定速度朝正南方前進。南韓軍方認為有必要詳加調查，才會決定拖回軍港。

《韓聯社》報導，過去若發現越線的北韓漁船，南韓軍方通常會直接拖至海界並移交北韓；27日將小型木船自北方界線拖回軍港的案例實屬罕見。根據聯參，1月至今越線違法捕撈並被強制退回的北韓漁船就有逾380艘，較2018年同期的40多艘大幅增加，料與今年東海北方界線一帶形成的鱿魚漁場有關。