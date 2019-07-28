川普揚言「制裁葡萄酒」　法財政部長冷回：別把數位稅和紅酒混唯一談





▲法國經濟財政部長勒麥爾再度表達法國強硬的決心。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

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由於法國正式通過《數位服務稅》（DST）法案對美企影響大，美國總統川普27日嚴詞抨擊法國總統馬克宏，並暗示要對法國紅酒採取報復制裁手段。對此，法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）回應，「別把數位稅和紅酒關稅混為一談了」。

根據《路透社》報導，勒麥爾以英文向媒體表示，法國將持續執行該項針對全球性大型科技公司徵稅的法案，「徵收公平的數位稅符合我們的利益。目前關鍵問題是針對數位活動的公平課稅，應該如何取得共識，請不要將數位稅和紅酒的關稅制裁混唯一談。」

▲川普重砲轟擊支持通過《數位稅》的法國總統馬克宏此舉很「愚蠢」。（圖／路透社）

法國參議院通過《數位服務稅》，將對在法國數位服務營收超過2500萬歐元（約新台幣8.65億元）、全球營收超過7.5億歐元（約新台幣260億元）的大型科技公司課徵3％稅收。符合以上資格的美企有臉書、谷哥、蘋果及亞馬遜等公司；此前，法國政府對這些全球性科技公司已經很有意見，認為他們總部既不設在法國，又只繳很少的稅，甚至是不繳稅。

如今法案在法國通過後，英國、奧地利、西班牙和義大利等歐盟國家也紛紛表示有意課徵數位稅。勒麥爾透露，法國希望８月在南部濱海勝地比亞里茲（Biarritz）舉行的七大工業國（G7）峰會上，與會各國領袖可以就數位活動的課稅原則達成協議。

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