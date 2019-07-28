電子菸「無助於降低癌症率」　WHO：嚴格納管才是真正解答

▲WHO報告指出，電子菸產品無助於使用者戒菸，反而會增加年輕人吸菸率 。（資料照／記者張一中攝）



記者王致凱／編譯

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世界衛生組織（WHO）26日表示，電子菸和加熱式菸品無助於戒菸和對抗癌症，呼籲民眾和各國政府勿相信菸草公司對這類新產品所宣稱的效果。WHO強調，阻止菸草產業的干預，對降低菸害而言至關重要，真正的辦法應是將新型菸品和傳統香菸一同納管。

路透社報導，WHO在最新第七版「全球菸草盛行率」報告中說，菸草產業握有充足資源，透過某些公開或非公開的策略削弱，長期以來積極、有系統地抵制菸草管制。

WHO指出，全球菸草巨頭菲利普莫里斯（Philip Morris）正試圖透過新型態菸品，鼓吹癮君子換用「更好的選擇」。WHO解釋，菸草產業此舉旨在確保社會仍可接受菸草的存在，同時利用「無煙產品」（Unsmoke）等話術混淆消費者，但這類產品可能存在有毒物質，長期而言對健康會造成何種影響仍未知。

菲利普莫里斯發言人史派羅（Ryan Sparrow）則說，WHO的說法，讓公司很難向無法戒菸者提供更安全的替代產品。菲利普莫里斯公司認為，對吸菸者而言，最佳選擇無疑是戒菸，但現實中許多人無法做到；史派羅強調，「我們不能背棄他們，像WHO這樣的組織需要停止向吸菸者說教，並開始傾聽他們的想法。」

電子菸是一種含有尼古丁的非菸草製品，加熱式菸品則與傳統香菸一樣是純菸草製品，差別在於加熱菸透過金屬棒加熱方式產生煙霧，而非直接以明火點燃。

WHO指出，電子菸被廠商當作戒菸產品行銷，但實際上並沒有證據能證明電子菸真的有助於戒菸，美國的數據表明，電子菸反而使年輕人的吸菸率上升。

至於加熱式菸品，WHO菸草管制部門主管普拉薩德（Vinayak Prasad）直言，紙菸與加熱菸本質上並沒有區別，差別只在於暴露量和煙霧，因為加熱菸產生的煙霧較少，暴露程度較低。

WHO報告指出，傳統紙菸仍佔全球菸草市場的97％，而菸商開發這些新型態產品，目的僅為了擴大自身市場。普拉薩德說，「真正的答案是需要加以監管，WHO有明確的指導方針，那就是納管電子菸。」他補充說，「如果能完全禁止，那很好，如果辦不到，那就別讓電子菸在市場上暢行無阻。」

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