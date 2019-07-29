太空沒水喝…日淨水器「尿液85%再生成水」　計畫送上月球空間站

▲日本航空研發機構發明將尿液轉化成飲用水的淨水器。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

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日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）日前表示，已經研究出一款能夠將尿液轉化為飲用水的高性能淨水器，再生率超過85%，預計將於今年秋季提供給國際空間站（ISS）測試，期待未來能導入「月球軌道空間站」。

綜合日媒報導，該淨水器以樹脂製成的過濾設備，以及電解、透析等方法，將尿液中的雜質去除，淨化成飲用水，再生率高於85%，一天最多可以獲得0.8升飲用水。

【JAXA、新型の水再生装置を公開】



宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、将来の月探査に向け、宇宙飛行士の尿などの水分を浄化し、飲料水などに再利用する新型の水再生装置を筑波宇宙センター（茨城県つくば市）で公開しました。



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研究人員指出，目前ISS所使用的是美國航太總署（NASA）的凈化裝置，再生率僅70%至80%，因此計畫將此淨水器於今年秋季送上ISS，以半年時間作為測試，部分再生水會帶回地球進行水質檢測。

若測試沒問題，未來則希望能導入由美國計畫、日本也參與的「月球軌道空間站」。JAXA技術中心的主任研究開發員松本聰表示，若人類未來要探查月亮或火星，高效率使用水的技術也十分重要。