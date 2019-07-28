網友推薦的6款蜜粉大評比！能控油、不起屑超加分

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炎熱的夏天，在家精心畫好的妝容，一出門就要面臨出油、脫妝等窘境！所以不管是定妝還是補妝，「蜜粉」都非常重要，不僅能預防，還能挽救即將崩毀的妝，不過好的「蜜粉」該如何挑選呢？「街頭時尚Astor」評比網友推薦的「6款」蜜粉，趕快來看看這裡有沒有妳的命定款。

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這次Astor是以粉質細緻度、吸油力、持久度、起屑情形以及補妝效果等方面，來評估以下這6款蜜粉：

＃ NYX 專業棚拍蜜粉 STUDIO FINISHING POWDER

首先要推薦的是「NYX 」蜜粉，這款的吸油與控油能力非常好，撲在臉上會讓妝容呈現光滑感，而且像Astor混合偏乾的肌膚來說，上在T字部位可以撐4到5個小時；在粉質方面，即使撲了三四層都不會有卡粉、乾裂或是顯粉刺的情況，補妝時，這款蜜粉也不太會有起屑的狀況。

＃ innisfree 無油無慮礦物控油蜜粉

「innisfree」的蜜粉餅，有不少網友都會將這款當作「吸瀏海神器」，因為吸油能力超強，Astor表示她用完後一整天都不會出油，對她偏乾的膚質來說，控油能力有點過強，但如果妳是油田肌的話，那麼這款就非常適合。補妝時記得要先將油吸乾，否則會很可能起屑，而且用量過多會看起來有粉感。

＃ innisfree 無油無慮繽紛蜜粉



同樣來自「innisfree」的蜜粉，控油效果雖然沒有上一款那麼好，會有微微的出油，不過整體來說還是中上，而且粉質比較細緻、沒有粉感，補妝時撲太多層才會起屑。此外，並有矯正膚色的功能，含有細緻的亮粉，會讓臉部帶有光澤感，如果不太喜歡霧面的效果，可以考慮這款。

＃ essence 超霧光定妝蜜粉

來自「essence」的蜜粉餅，控油能力非常強，上到臉上後會瞬間吸油，變成霧面妝感，不過上太多就容易會有粉感，所以粉量要拿捏好，補妝時也要注意，如果沒有先將油吸乾的話，就會有起屑的情形。

＃ Kiss 雪紡珍珠光持妝蜜粉

接著這款「Kiss」蜜粉的控油能力中等，以Astor混合偏乾的肌膚來說，用在T字部位3到4小時就會有油光出現，所以適合乾肌的朋友使用，補妝時不太容易會有起屑的情況，不過上太多層還是會有小卡粉，而粉質本身有亮粉，但上到臉上不會有光澤感，反而是霧面妝感。

＃ Maybellin媚比琳 FIT ME 空氣絲絨蜜粉

「Maybellin」蜜粉的粉質細緻度很好，在細紋部位不太會有卡粉的情形，而且吸油力與持久度非常好，一撲到臉上，會讓妝容呈現光滑感，一整天都不會有油光，不過因為這款目前的色號比較少，雖然是透明色，但還是會改變原本粉底的顏色。

以上就是網友推薦的「6款」蜜粉大評比！不知道哪款才是各位的心頭好呢？

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