15歲少年派對鬧事被帶走…百名好友圍堵警局　砸破玻璃命令放人

▲警局窗戶破損。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

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德國巴伐利亞州市鎮施塔恩貝格（Starnberg）一間中學25日晚間爆發紛爭，當時一名15歲少年在派對中喝醉失控，隨後被警察帶往警局拘留，沒想到竟引來約100名青少年包圍警局並要求釋放他，其中50人甚至投擲瓶子與石頭，還有窗戶慘遭打破。

《英國廣播公司》（BBC）報導，施塔恩貝格一間中學25日晚間原本在舉行夏季派對，許多學生、老師以及其他朋友都受邀參加。警方晚間9時45分左右接獲通報，校外不遠處還有另一場私人派對，一名15歲青年靠近保全想索求毒品，儘管看見警察到場，他還是相當莽撞且展開攻擊行為。

鬧事的少年拒絕離開現場，他的朋友則試圖介入，還有人想踹警察頭部。約100名少年隨後包圍警察局，呼籲立刻釋放少年，有人想闖進警局，入口處的警察標誌也被硬生生拆除。

為了應對緊急狀況，約70名警察被要求臨時出勤，一名19歲男子因為試圖強行釋放少年、破壞警方所有物則被暫時拘留。至於引發整起騷動的15歲少年，據悉他回到父母身邊並送往醫院治療頭痛，他對毒品、酒精的檢測結果呈陽性，而他並不是當地學校的學生。

《衛報》指出，這起事件後來成為許多德國媒體的頭條新聞，外界相當意外事件發生在德國最富裕的一個區域。巴伐利亞州內政部長赫爾曼（Joachim Herrmann）表示，派對與酒精並不是脫序行為的藉口。

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