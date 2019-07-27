臉書罰款還沒完！在FTC罰款50億美元後　又被美國證監會罰1億美元

▲ 臉書須向美國證券交易委員會支付1億美元。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

請繼續往下閱讀...

臉書（Facebook）因劍橋分析數據醜聞，與聯邦通訊委員會（FTC）以50億美元（約新台幣1554億元）達成和解，此外，該社群網路巨頭還須向美國證券交易委員會（SEC）支付1億美元（約新台幣31億元）。

根據外媒Engadget報導，臉書對濫用用戶數據的風險進行了「誤導性披露」。SEC聲稱，臉書知道2015年的數據洩露事件，但持續以純粹的「假設性」說法向投資者描述數據洩露事件，也沒有根據調查結果進行「具體政策或程序」上的準確說明。

與FTC的罰款一樣，臉書並不需要承認自己有罪，儘管它也沒有否認這些指控。此外，SEC還永久禁止臉書違反《證券法》和《證券交易法》。

Engadget指出，SEC的罰款預計不會成為焦點，因為許多洩密事件的焦點都集中在FTC的行動上。然而，1億美元的金額卻可能會加劇一些參議員和其他批評者的非議，認為對於臉書的懲罰太過輕微，並未反映公司行為的全部規模—畢竟有數百萬人的數據受到損害，且公司直到事後數年後才公佈這一數據。