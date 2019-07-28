「偽胸肌墊」一秒變出雷神好身材　回頭率輕鬆賺飽飽

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女人可以靠著化妝、穿搭等小心機來讓自己看起來更美麗，男人當然也可以利用一些小道具，讓自己看起來更有魅力，近期在日本亞馬遜（Amazon）上有一款爆紅的「偽胸肌墊」，只要偷偷使用在衣服下，就能讓你一秒擁有像雷神的大胸肌。

Chris Hemsworth（@chrishemsworth）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 27 日 上午 7:43 張貼

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▲日本亞馬遜爆紅的「偽胸肌墊」，讓你一秒擁有雷身胸肌。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

這款來自日本亞馬遜（Amazon）的「偽胸肌墊」，就像女性使用的NuBra，除了可以手洗外，貼在身上也不會有過度的不適以及悶熱感，所以夏天也能正常使用。讓平時缺乏斷練、身型瘦弱的男子，也可以透過「偽胸肌墊」散發濃濃的男子氣概。

▲穿上後也差太多了吧！（圖／翻攝自amazon.co.jp）

看看這前後對比，瞬間讓衣服變得緊繃（驚）！穿上後一點也看不出「偽胸肌墊」的痕跡，不僅超自然，還可以增加自信心，不管是約會還是參加重要場合，絕對都能增加自己的魅力。各位心動不如馬上行動，趕快去日本亞馬遜帶走自己專屬的「偽胸肌墊」吧。

▲「偽胸肌墊」日本亞馬遜（Amazon）售價為￥4,980（約NT$1,425）。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

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