日本「白色名單」傳排除南韓8月2日揭曉　威脅全球供應鏈

▲南韓代表先前在世界貿易組織（WTO）總理事會會議提出日本出口限制問題。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

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根據知情人士說法指出，日本政府正試圖把南韓從適用貿易優惠的「白色名單」中移除，結果最快可能於8月2日揭曉。如果真的發生這種情形，日本企業便需要政府許可，才能向南韓企業出售有機會用於武器以及軍事用途的商品；此舉會繼續升高日韓緊張關係，恐怕也威脅到全球智慧型手機、電子設備的供應鏈。

《產經新聞》報導，日本政府打算把南韓從「白色名單」國家中刪除，若是8月2日公布這項命令，將會於21日後實施，等同南韓企業8月底開始就無法繼續獲得原有的貿易優惠。

南韓已警告日本不要加劇緊張情勢，此舉可能破壞價值約800億美元的貿易關係，也會威脅全球供應鏈。南韓外交部長康京和（Kang Kyung-wha）25日透過電話告訴日方，應取消針對南韓企業的貿易限制，且日本不該把南韓移除名單之外，進一步造成關係惡化。

麻省理工學院貿易數據追蹤工具顯示，南韓是日本第三大貿易夥伴，購買價值約540億美元的日本商品，包括工業機器、化學品與汽車等。然而，日韓雙方本月初開始陷入僵局，日本限制3種向南韓出口的化學原料，這些材料是製作晶片的重要部分。

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）25日警告第二季業績大減，為了應對日本祭出的出口管制，正試圖盡可能儲存材料。南韓科技大廠三星電子（Samsung）稍早交給CNN的聲明則指出，企業在評估情勢中，將會審查一系列舉措，減少生產會受到的影響。