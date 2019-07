女企業家稱發明「邦尼特帽」　黑人怒：我老祖宗老早就在戴了

▲ 林登伯格創立的睡帽公司「NiteCap」遭批評文化挪用。(圖/翻攝自NiteCap官網,下同。)

實習記者許祐誠/綜合報導

加拿大企業家林登博(Sarah Marantz Lindenberg)創立睡帽公司「NiteCap」,在一次訪談中竟暗示價格98元加幣(約新台幣2314元)的真絲邦尼特帽是她「發明」,結果引發許多網友痛批文化挪用(Cultural Appropriation),笑說只不過是5美元(約新台幣155元)商品的「高檔版」。更有非裔社群怒轟「我老祖宗老早就在戴了!」

據雜誌Complex報導,林登伯格在接受《時尚》雜誌(Fashion)採訪時表示,她在為婚禮做準備時冒出一道想法,「就像許多新娘一樣,希望婚禮一切完美,但我的皮膚爆發了,頭髮也非常長」,當時皮膚科醫生建議她睡覺時把頭髮向上拉,另一名醫生則建議她穿戴真絲頭巾。她表示,她的靈感來自於「豐富的裹髮歷史」,但文章內沒有提及邦尼特帽在黑人文化中的起源。

▲ NiteCap的商品有黑色、深藍、粉紅和米色四種顏色。

這篇文章曝光後,林登伯格很快地招來許多批評,許多網友紛紛怒斥她「不尊重文化」、「『發明』之外也要多看書」、「黑人早已穿戴邦尼特帽數十年了」、「一個白人婦女發明帽子的事實,將會是未來十年的笑話」、「這個女人在說甚麼,早有類似的產品存在,她發現帽子就像哥倫布發現美國一樣」。還有網友在推特貼上美國廢奴主義者哈莉特·塔布曼(Harriet Tubman)的照片,並表示「這是她在100年前拍的照片」。

就連專門製作黑人時尚文化的雜誌MadameNoire也撰文批評,不是說只有黑人女性可以在這個空間發揮作用,然而,如果忽略時尚的靈感和歷史引文出處,視同於從根本抹去黑人文化,同時帶來和主流文化之間的細微差異。

對於失言引起的廣大批評浪潮,林登伯格在IG上發布道歉文表示,她之所以會創立NiteCap,是因為她正在尋找外表和功能符合個人需求的產品,重要的是,商品都是在加拿大本地生產,採用天然材料製成。在此過程中,我未能把商品和廣大歷史背景聯繫一塊,對於那些受傷的人,我們會尊重和頃聽他們的想法,並致力於尊重裹髮的歷史意義。

‭NiteCap was developed because I was searching for a product that looked and performed exactly the way I wanted, for my own personal use. It was important for me that the product was produced locally in Canada and made from natural fabrics.‬ A small business grew quickly, but in the process I failed to connect it back to the broader historical context.‬ ‭We stand with those who are hurt, and we respect and hear their voices. We’re committed to honouring the historical significance of hair wrapping and this will now be part of our approach.

