最高法院裁定：川普政府可挪用25億美元國防經費　建設邊境圍牆

▲川普上任後誓言要建設邊境圍牆。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

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美國總統川普迎接好消息，最高法院26日裁決，川普政府現階段能挪用國防部25億美元經費，來建設南部邊境阻絕非法移民的圍牆；總統一直認為這是保護國安的必要措施。最高法院由5比4票表決通過，其中4名自由派法官都不同意川普動用資金蓋牆。

CNN報導，最高法院的命令對於川普來說是重大勝利，尋求2020連任的他可能會把築牆當成主要賣點，他26日也在推特寫道，最高法院推翻下級法院的禁止令，允許南方邊境圍牆得以繼續建築，「邊界安全以及法治的大勝利！」

自由派的3名最高法院大法官分別是金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）、索托瑪約（Sonia Sotomayor）、凱根（Elena Kagan），她們寫道目前會阻擋國防部資金被挪用。第4名大法官布雷耶（Stephen Breyer）則寫道，他允許政府利用這筆經費來完成承包商的條款，然而經費不能用於實際建設。

川普2月結束為期35天的聯邦政府關門，國會給予他14億美元資金蓋牆，遠遠低於他的要求，他隨後宣布國家緊急狀態，以便從其他政府部門獲取經費。報導指出，25億美元經費已從各種項目轉移出來，包括招募人員、E-3空中預警機升級、阿富汗安全部隊培訓基金等。

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