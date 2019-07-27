姊妹花「跟爸媽借2億」創業：沒覺得不安！　夜店風健身房2019登陸台北

▲「b-monster」品牌已經成功在日本站穩腳步。（圖／翻攝自「b-monster」官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

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日本一對塚田姊妹為了減肥遠赴紐約體驗瘦身課程，從此喜歡上夜店風格的拳擊俱樂部，甚至決定開口和父母借了2億日圓（約新台幣5700萬元），將模式引進到日本創立「b-monster」，不久便大獲成功，還到上海展店。對於一口氣和父母借用這麼多的錢，塚田眞琴表示，自己完全沒有不安。

根據日本《type》報導，塚田眞琴回憶當時才21歲、就讀大學二年級的她，和姊姊塚田美樹都對自己的身材不滿意，相約一起到日本的拳擊俱樂部體驗課程，卻因為健身房裡裝滿了大面鏡子，讓無時無刻能夠看到自己身材的姊妹倆時常因為羞恥而分心。之後姊妹決定搭機前往紐約的「夜店風拳擊俱樂部」，體驗光線昏暗、充斥大量電音的運動空間，發現不僅精神集中，還會一直感到亢奮，體重也開始慢慢下降。

▼塚田姊妹從減肥體驗者搖身一變，成為拳擊俱樂部創辦人。（圖／翻攝自「type」）



▼「b-monster」風格顯眼，在日本大受歡迎。（圖／翻攝自「b-monster」官網）

塚田姊妹認為，這樣的俱樂部出現在日本的話一定會爆紅，於是決定和爸媽借了6億日圓創業，得到雙親全力支持。塚田眞琴受訪時表示，大學生通常不會把這視為一個事業，而姐妹倆有這樣的想法主要是因為雙親的影響，由於母親是日本美容沙龍連鎖店的經營者，父親是顧問公司老闆，在企業家氛圍家庭下長大的她們，才會看見這個商機大有可為。

塚田眞琴說，得到雙親支持和指引後，對於經營俱樂部有了大概的輪廓，2016年錄用員工後就把全員帶到紐約學習，也請來日本明星如模特兒道端Angelica和搞笑藝人松村邦洋，幫品牌打開知名度。她說，不會後悔當初的決定，因為所選都是自己所要的，所以只要下定決心，剩下獨就是行動。「b-monster」目前在日本已有8個據點，另外在上海也有2間店，今年（2019）也已經登陸台北。