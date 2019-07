Mac Pro零件在中國生產　川普：蘋果不會得到關稅豁免

▲川普對於企業或公司用中國零件有疑慮。(圖/路透社)

記者張靖榕/綜合外電報導

請繼續往下閱讀...

美國總統川普持續對與中國有商業往來的企業施壓,他26日表示,由於蘋果公司(Apple Inc.)的部分電腦零件透過中國生產,因此不會得到關稅豁免。貼文吸引近6.9萬人的喜歡,網友反應兩極。

「Apple不會得到關稅豁免的」,川普在推特上發文,「因為Mac Pro部分零件是在中國生產。要就在美國製造,零關稅!」川普的作風得到網友們撐腰,眾人紛紛留言,「Apple的商業模式,就是拿你的錢去給超級有錢、超級腐敗的中國共產怪物」、「堅持下去,人民支持你」、「歡迎蘋果回到美國」。

不過當中也有許多反對川普武斷行事的留言,「堅持下去,美國,我們很快就要擺脫川普的仇恨和謊言了」、「我們可以有一個真正的美國總統嗎,我受夠了這個俄國寵物」、「對於總統川普可以挑選哪個產業或是公司是贏是輸,我覺得很不妥。」

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs!