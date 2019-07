川普指控「這些國家佔便宜」：要求WTO在90天內取消發展中國家地位

▲對WTO有諸多抱怨的川普,要求該組織在90天內提出重大改善。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總統川普26日向世界貿易組織(WTO)施壓,要求取消中國在內多個國家的「發展中國家」地位,以改掉這些實際上已經相對富有的國家利用該定位「佔便宜」的陋習。他指出原因,中國等富裕國家,以「發展中經濟體」的名義在全球貿易體制內獲得過多好處,對其他國家不公平,所以WTO需要立刻改善情況。

綜合外電報導,川普在備忘錄中表示,中國、墨西哥、南韓和土耳其都已是齊列G20的成員大國,但在WTO的定義中仍屬於發展中國家,享有不合理的優惠待遇,尤其以中國最為明顯。

媒體以「攻擊」(attack)一詞形容川普26日提出的要求;他已下達命令給美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer),若WTO在90天內,無法針對改革推動實質進展,在美國眼裡將不再是這些國家為發展中經濟體。另外,他也要求萊特希澤在60天內提交報告,目前最後期限設定在9月25日。

川普也在推特上發文,「當這些世界上最有錢的幾個國家,宣稱自己還是發展中國家以規避WTO的規則,同時享有特別待遇時,WTO就已經支離破碎了。」儘管備忘錄中點名許多國家都有這個問題,但川普明顯是針對如今已成為世界上數一數二大經濟體的中國。其實此前他就已經多次施壓WTO改善定位問題,但都未獲得積極的回應,常常落入和中國的互相指控當中。

根據WTO的規定,為了均衡全球貿易發展,被界定為發展中經濟體的國家,能夠豁免部分管制,並取得特殊的優惠待遇。

The WTO is BROKEN when the world’s RICHEST countries claim to be developing countries to avoid WTO rules and get special treatment. NO more!!! Today I directed the U.S. Trade Representative to take action so that countries stop CHEATING the system at the expense of the USA!