深蹲會粗腿？減脂瘦身必知的6個基礎知識　「這時候」是減肥黃金期

▲每個女生都想擁有理想好身材，先擁有正確的瘦身觀念才不會讓努力白費。(圖／翻攝IG@babebani，以下同)

編輯／Amanda

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瘦身真的是女孩們一生的挑戰，為了達到理想好身材，不論是飲食管理或運動都無所不用其極，但直到現在，還是有很多人對於減肥瘦身有很大的迷思和誤解，老是不解自己為何失敗。想要正確瘦身不白費力？先來了解這6個必知的基礎知識吧！

1.減脂基本原理



想要減脂，需要使日常消耗的熱量多於攝取的熱量，一日熱量的消耗是包括個人基礎代謝加上日常活動消耗及運動消耗等，也就是當你吃得越多，當然就要動得更多。

▲飲食控制也不能吃太少，小心傷身又容易復胖。



2.吃太少傷身又容易復胖



有些人實在懶得動，想要減肥就靠節食、斷食，雖然短時間體重會下降很快，但沒多久就會停滯，還會導致基礎代謝率下降、內分泌失調等狀況，而且一旦稍為吃的多一點、回到正常份量，就會復胖的更嚴重，甚至比原先還胖。

3.注意深蹲施力點，改善粗腿問題



深蹲可說是消耗熱量最多的訓練之一，還可同時鍛鍊臀部肌肉，練出翹臀，國內外有許多女星都是深蹲的愛好者。可對於深蹲，有些女生擔心會導致腿變粗，想練又不敢練，其實深蹲確實會使腿變粗，但是是有辦法改善的，深蹲時，注意用腳後跟發力就可以幫助改善粗腿問題。

▲想要練出馬甲線，前提是體脂要夠低。



4.想有馬甲線，體脂要夠低



網路上流傳很多，每天做仰臥起坐或是卷腹就能練出馬甲線的傳聞，讓許多女生躍躍欲試，雖然仰臥起坐、卷腹等動作可以鍛鍊腹肌，但想要練出馬甲線，前提是體脂要夠低，體脂率低於20%才有鍛鍊馬甲線的必要。

5.生理期後一週是瘦身黃金時間



生理期過後一週，雌性激素分泌達到頂峰機要開始減少，而雌性激素分泌旺盛時，會使新陳代謝加快，加快碳水化合物、脂肪等的吸收和消耗，在這段時間增加運動、訓練強度，可以有效提高脂肪燃燒。

▲長期規律做瑜珈，可幫助降低食慾，改變生活方式。



6.瑜珈能幫助瘦身嗎？



瑜珈比較是一種靜態伸展訓練，只單靠瑜珈其實不會帶來足夠的熱量消耗，但是長期的瑜珈訓練可以調節、穩定心情，幫助降低食慾，同時維持規律作息，慢慢地影響你的生活方式，因而慢慢瘦下來。

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