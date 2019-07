遭「重擊300多拳」昏迷！一周內2拳擊手　比賽後腦創傷身亡

▲俄羅斯出生的職業拳擊手達達舍夫,比賽後因腦部受創不幸去世。(圖/翻攝Instagram/dadashev__m)



記者王致凱/綜合報導

世界拳壇一周內有2名好手,因在比賽中受創過重而喪命,包括23日去世的俄羅斯「不敗拳手」達達舍夫(Maxim Dadashev),以及25日去世的阿根廷好手桑蒂蘭(Hugo Santillan)。其中,達達舍夫在比賽中激戰11輪不願認輸,一共被擊中300多拳,去世時僅28歲;桑蒂蘭更加年輕,年僅23歲。

根據今日俄羅斯(RT)報導,俄羅斯出生的達達舍夫,19日晚間在美國馬里蘭州與波多黎各選手馬提亞斯(Subriel Matias)爭奪國際拳擊聯合會中量級冠軍資格,於比賽第11輪被判定「技術擊倒」(TKO),隨後被送往醫院救治。

根據RT描述,達達舍夫當天在擂臺上遭對手痛打,他在比賽中一共被擊中300多拳,但始終不願意認輸,直到第11輪時,他顯然已經精疲力盡,連站都站不穩,整個人搖搖晃晃,馬提亞斯則抓準機會繼續重擊其頭部。最後,比賽在教練堅持下結束,不久後達達舍夫就不支倒地,被送往醫院急救。

ESPN報導指出,達達舍夫腦部右側有硬腦膜下血腫,院方為他進行了2個多小時的手術,並進一步治療其腦部腫脹;據悉,達達舍夫隨後處於人工昏迷狀態,伴隨「嚴重腦部損傷」。俄羅斯塔斯社(TASS)報導,達達舍夫當地時間23日在醫院過世,死因為傷勢引發的心臟衰竭,得年28歲。

無獨有偶,阿根廷23歲年輕拳手桑蒂蘭也在20日與烏拉圭籍對手阿布瑞烏(Eduardo Abreu)的比賽中遭受重傷,於25日去世,為一周內第2名因比賽喪命的拳擊選手。

ESPN報導,桑蒂蘭與對手經10輪比賽戰成平手,當裁判宣布比賽結果時,桑蒂蘭突然倒地不起,被送往醫院搶救。院方25日上午召開記者會表示,醫師替桑蒂蘭進行手術除去腦內凝血,期間他2度心肺功能衰竭,於當地時間25日凌晨0時35分心臟驟停,搶救無效死亡。

主治醫師奧洛科(Graciela Olocco)說,桑蒂蘭到院已經失去意識,同時有腎衰竭情況。醫師指出,桑蒂蘭從未恢復意識,腦部腫脹持續惡化,最終影響身體其他器官的功能。

▼阿根廷拳擊手桑蒂蘭賽後陷入昏迷,被送往醫院急救。(圖/達志影像/美聯社)