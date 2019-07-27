網美牙膏推出可愛限量版　學小松菜奈3招打造迷人笑容

▲擁有一口美牙，能讓整體印象大加分。（圖／翻攝自IG/konichan7）

記者曾怡嘉 / 台北報導

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你今天「口妝美」了嗎？日本女生不僅注重臉部彩妝和保養，連牙齒也都顧好好，擁有自信淨白牙齒絕對是加分關鍵。席捲網美的Ora2牙膏再推可愛限量版，這次與人氣插畫家竹井千佳合作，將牙膏口味化身為3位甜美女孩，引起網友們熱烈收藏。

▲超可愛的插畫，讓清潔牙齒也成為一種樂趣。

想和小松菜奈一樣擁有自信的甜美笑容，你必須擁有一口淨白清新的牙齒，女生除了照顧外在的彩妝保養、服裝造型外，潔白的牙齒覺得是加分關鍵，學習以下3步驟，讓你美到新高度。



1.早晚勤刷牙

每天早晚勤刷牙，並用牙線輔助徹底潔淨口齒，特別是齒縫間一定不要有任何殘留物，以免蛀牙來報到。

2.飲食後漱口

養成飲食後隨時用漱口水漱口的好習慣，不只可以避免齒漬殘留日積月累後難以清除，還可以時時保持清新甜美的好口氣！

3.口香噴霧隨身帶

想隨時隨地擁有甜美口氣，隨身攜帶口香噴劑，不管是突如其來約會或是外宿後的早晨，一開口絕不怕嚇壞人。

▲趁假日快來逛逛台北信義A11快閃店。

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