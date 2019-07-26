帶兒子跋涉2400公里…美墨邊境前被攔下　母親蹲地哭了

▲母親抱著孩子痛哭失聲，哀求墨西哥士兵放行，讓她們越過美墨邊境。（圖／CFP／下同）



記者王致凱／綜合報導

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瓜地馬拉一位母親隻身帶著6歲兒子翻山越嶺，只為了進入美國，讓兒子有機會獲得更好的未來。母子倆從家鄉跋涉2400公里，卻在距離美國邊境僅幾步之遙時，被墨西哥士兵攔下。母親蹲下來掩面哭泣，男孩則怒目瞪視全副武裝的士兵，一滴淚也沒流。

路透社攝影記者岡薩雷斯（Jose Luis Gonzalez）22日傍晚，在暮色中的墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）捕捉到這戲劇系一幕，這對母子與士兵僵持約9分鐘。與華雷斯城一水之隔，就是美國德州的艾爾帕索市（El Paso）。

岡薩雷斯憶述，「母親乞求國家衛隊（National Guard）讓她們渡河，她想要跨過邊界，替她的兒子迪亞茲（Anthony Diaz）追尋更好的未來」。身穿沙漠迷彩服、肩上背著突擊步槍的墨西哥士兵說自己只是聽命行事，拒絕女子的要求。這名士兵沒有透露自己的姓名。

照片在社群媒體上引起熱議，也讓墨西哥國家衛隊這支軍事化警察部隊，再遏止中南美洲非法移民中所扮演的角色更受公眾關注。國家衛隊是墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今年春天成立的，目的是遏止謀殺犯罪，但確有近3分之1的隊員被派駐到美墨邊境巡邏，以回應美國總統川普的要求。

前墨西哥總統卡德隆（Felipe Calderon）也在社群媒體上轉貼了這張照片，並寫道「多麼可憐阿，墨西哥根本不該接受這件事。」羅培茲歐布拉多的發言人說，這張照片是國家衛隊維護公共安全的一項例子。他強調，這名士兵並沒有阻止母親過河，只是建議她不要這麼做，並告知她帶著孩子渡河的危險性。

岡薩雷斯說，這位母親表情，就是所有移民的縮影，「很多人會批評移民，質問為什麼他們不待在自己的國家，為什麼要到美國來…每個移民都有自己的故事。」

趁著國家衛隊士兵視線轉向另一邊時，這位母親抓住機會，迅速拉著兒子奔向河邊的灌木叢，渡過格蘭河（Rio Grande）進入美國境內，最後被美國海關暨邊境保護局（CBP）拘留。

瓜地馬拉駐美國德州德爾里奧（Del Rio）領事表示，這對母子於22日晚間8時10分越過邊境進入美國並被拘留，目前她們的情況良好，案件正在新墨西哥州的邊境巡邏隊處理中。

美國海關暨邊境保護局一名不願透露姓名的官員表示，按照往例，這對母子一般會被移交給移民及海關執法局（ICE），或是納入專案遣送回墨西哥，等待法院進一步審理。

▼母親趁士兵不注意，迅速拉著兒子朝美國奔去，隨後被美方拘留。（圖／CFP）

