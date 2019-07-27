《重慶森林》真實版　金色假髮女殺手中餐館開槍斃二人

▲女殺手愛斯斯佩蘭薩․N被捕後的畫面。(圖／翻攝自墨西哥每新聞報

記者朱錦華／絧合報導

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一名頭戴金色假髮的女子上周三(17日)涉嫌在一次行動中刺殺兩名據稱是以色列黑社會的老大，情節讓人聯想起王家衛電影《重慶森林》裡，林青霞扮演女殺手的畫面。

41歲的阿蘇萊(Alon Azulay)與44歲的蘇特奇(Benjamin Yeshurun Sutchi)是在墨西哥城一家擁擠的中餐館裡被槍殺。女殺手在脫下偽裝後試圖逃逃走時遭到逮捕。

她告訴警方說，此事是跟「感情糾紛」有關。但檢方發言人拉勒(Ulises Lara)說：「感情糾紛這個動機已經被排除。我們正朝犯罪集團之間幫派怨仇的方向偵辦。」他補充說：「這是一個嚴重的犯罪集團事件，我們說的是，這件事至少跟住國際性犯罪有關。」

墨西哥媒體爆料，這名女殺手的名字是愛斯佩蘭薩․N(Esperanza N)，現年33歲，據信她至少有3名共犯。 以色列駐墨西哥大使館證實，兩名死者是以色列公民。在以色列與墨西哥都有犯罪記錄。

這起刺殺發生在墨西哥城的阿爾茨․佩德雷加爾(Artz Pedregal)購物商場。女殺手和一名男性同夥坐在該家湖南餐館靠近被害人的一張桌子，還點了飲料。然後，這名女子站起身來，走向目標，朝著他們近距離開槍。其中一名受害者當場死亡，另一人送院後傷重不治。

手機錄下的畫面顯示，當時場面一片混亂，其他食客都躲在桌子底下。監視器顯示， ,至少有兩名殺手的同夥手持攻擊性武器，在商場外解除了一名輔助員警的武裝。然後，向一輛巡邏警車開火，一名警官的手臂因此受慯。之後他們就駕車逃逸。 女殺手行兇後逃離現場，把假髮和其他偽裝丟棄在商場外。但她最後仍被員警抓獲。

關於受害者蘇特奇的身分背景，有各種相互矛盾的說法。《耶路撒冷郵報》報導說，他曾因謀殺罪服刑，6個月前從以色列監獄獲釋。

墨西哥移民局則說，他在2013年入境該國。 墨西哥《環球報》說，蘇特奇在2001年進入該國，但在2005年時被驅逐出境。還有墨西哥報紙報導，他稱經營賭場和從事毒品交易。

▲槍擊案發生後，許多食客都躲在桌子底下。(圖／翻攝自墨西哥每新聞報）